Spor
Milli hentbolcular Fransa karşısında24 Eylül 2019 Salı 09:46 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 09:49
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Amiens kentindeki müsabaka Türkiye saati le 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem çifti William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın grubunda Fransa'nın yanı sıra Hırvatistan ve İzlanda yer alıyor.
Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.
Kaynak: AA
Etiketler: 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası hentbol