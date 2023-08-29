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Spor
AA 29.08.2023 10:20

Milli halterciler Suudi Arabistan'da madalya mücadelesi verecek

Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 7'si kadın 12 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Milli halterciler Suudi Arabistan'da madalya mücadelesi verecek

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da 1-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada podyuma çıkacak milli halterciler, hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonda kadın milli haltercilerden 45 kiloda Cansu Bektaş, 49 kiloda Duygu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 71 kiloda Nuray Güngör, 76 kiloda Dilara Narin, 81 kiloda Sara Yenigün, +87 kiloda ise Tuana Süren, madalya için ağırlıkları kaldıracak.

Milli halterciler Suudi Arabistan'da madalya mücadelesi verecek

Riyad'da erkek milli haltercilerden ise 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman, 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve yine 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç, madalya için ter dökecek.

Milli halterciler Suudi Arabistan'da madalya mücadelesi verecek

"Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

"Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası organizasyonlarda başarılı oldu. Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli, sporcularımızdan madalya beklentimiz var. Riyad'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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