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Spor
AA 29.08.2023 09:30

ABD Açık Tenis Turnuvası sürprizlerle başladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk gününde korta çıkan erkeklerin 4 numaralı seribaşı Holger Rune ve kadınların 8 numaralı seribaşı Maria Sakkari elendi.

ABD Açık Tenis Turnuvası sürprizlerle başladı
[Fotograf: AA]

New York kentinde düzenlenen turnuva, sabah seansındaki karşılaşmalarla başladı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde Holger Rune'yi saf dışı bırakan klasmanın 63. sırasındaki Roberto Carballes, beklenmedik bir sonuca imza attı.

Sahadan 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-2) galip ayrılan 30 yaşındaki Carballes, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir ismi yendi.

Geçen yılın finalisti Casper Ruud (5 numaralı seribaşı) da dünya 154 numarası Emilio Nava karşısında zorlandı ancak rakibini 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 7-6) yenerek 2. tura çıktı.

2022'de yarı final oynayan Frances Tiafoe (10) ise Learner Tien'i 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) ile geçerek yoluna devam etti.

Swiatek'ten rahat galibiyet, Sakkari'den erken veda

Tek kadınlarda son şampiyon Iga Swiatek (1), dünya 86. Rebecca Peterson'u yalnızca 58 dakikada 2-0 (6-0, 6-1) mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Günün bir diğer sürpriz galibiyeti de kadınlar dünya sıralamasının 71. basamağındaki Rebeka Masarova'dan geldi. Masarova, Maria Sakkari (8) ile oynadığı maçı 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

İlk turun merakla beklenen maçında Beatriz Haddad Maia (19), seribaşı olmayan 2017 şampiyonu Sloane Stephens'ı 6-2, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.

Elena Rybakina (4), Karolina Muchova (10), Belinda Bencic (15) ve ABD Açık'ta 3 kez final oynayan Victoria Azarenka (18) da rakiplerini 2-0'lık skorla geçerek tur atladı.

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