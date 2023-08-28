TFF Eryaman Stadı'nı inceleyecek

Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak zorunda kalan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını evinde oynamak istiyor.
Çimler standarta yakın bir boyuta geldi. TFF yetkilileri yarın saat 11.00’de Eryaman Stadı’nda inceleme yapacak.
Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı’nda oynanıp oynanmayacağı TFF yetkililerinin vereceği nihai karara göre netleşecek.