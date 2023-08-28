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Spor
AA 28.08.2023 15:25

Beşiktaş Francisco Montero'yu Arouca'ya kiraladı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralandı.

Beşiktaş Francisco Montero'yu Arouca'ya kiraladı
[AA arşiv]

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta, takımdan ayrılan oyunculara Montero da eklendi. İspanyol savunmacı, 1 yıllığına Portekiz Süper Ligi'nde mücadele eden Arouca'ya kiralandı.

24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübü ile sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak forma giyen Montero'nun bonservisini bir sonraki sezon 750 bin euro karşılığında satın almıştı.

Beşiktaş ile toplam 46 müsabakaya çıkan Montero, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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