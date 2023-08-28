Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Nizamettin Algan için kulüp idari binası önünde tören düzenlendi.

Algan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan törende, bordo-mavi forma örtülü tabutun başında altyapıdan 2 sporcu bekledi.

[Fotoğraf: İHA]

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Algan'ı sevenlerin kendisine camiada "Dede" diye hitap ettiğini, kendisinin farklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Sürmen, Algan'ın herkesle farklı düşüncelere sahip olsa da kullandığı üslupla karşısındaki insanı kendisine hayran bıraktığını vurguladı.

"Siz bile ayrılırken hayranlıkla onun söylediklerini ilke edinerek Trabzonspor'u yönetmeye veya Trabzonspor'a katkı sağlamaya çalışırsınız. Allah rahmet eylesin."

[Fotoğraf: İHA / Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen]

Sürmen, Algan'ın yaşının ilerlemesine rağmen divan başkanı olarak kendisinden aldığı çok büyük dersler olduğunu ifade etti.

"Eğer Trabzonspor'a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki o ilerlemiş yaşında komisyonlara, bize o tüzüğü okur, bilgi verirdi, bizim hatalarımızı düzeltirdi. Nizamettin ağabeyin bana söylediği bir söz, dedi ki 'Evlat camiaları yücelten başarısı kadar değerlerine saygıdır.'"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da Trabzonspor'un bugünlere gelmesinde Algan'ın çok büyük emekleri olduğuna dikkat çekti.

"Kulübün kuruluş yıllarındaki sancılı dönemlerinde çok önemli roller alan Nizamettin amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm camiamıza ve aileye başsağlığı diliyorum. Nizamettin abi hepimize çok önemli değerler kattı. Çok önemli fikirler verdi. Çok moralimiz bozuk, nabzımız düşük bir vaziyette yanına ne zaman gitsek çok rahatlamış şekilde geri dönerdik. Çünkü çok farklı bakış açıları vardı. Olayları çok farklı yorumlaması, bize her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, tüm ailenin ve camiamızın başı sağ olsun."

[Fotoğraf: İHA / Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ] [Fotoğraf: İHA / Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ]

Konuşmaların ardından Algan için İskenderpaşa Camii imamı Davut Süer, dua etti. Süer, duasının bir bölümünde, "Bunu da unutmak istemiyorum. Trabzonspor'umuza hayırlı başarılar nasip eyle. Gözlerden, dedikodudan, kötü insanların kötü emellerinden Trabzonspor'umuzu ve 1461'imizi muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle." ifadelerini kullandı.

Törene CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ile altyapı oyuncuları, kulübün yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Algan'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Algan ailesi futbolculara başarı diledi

Algan'ın bordo-mavili bayrağa sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

"Ölenleri de mutlu edin bizi de çocuğum"

Öte yandan futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen, törenin ardından Algan'ın ailesine başsağlığı diledi. Algan'ın yakınları takıma başarı dileyerek "Ölenleri de mutlu edin bizi de çocuğum, televizyonun karşısında sizlere dua ediyoruz." dedi.

Algan için öğle vakti İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna getirilen Algan'ın tabutunun üzerine "Nizamettin Algan 61" yazan Trabzonspor forması konuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Cenazeye katılan Ağaoğlu, çok önemli bir değeri kaybettiklerini belirterek, Algan'ın fikirleriyle her zaman yol gösteren bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

"Trabzonspor’la yaşayan bir ağabeyimizdi. Sürekli gündemin içerisindeydi. 5 yıllık başkanlık sürecimde haftada 2-3 kez birbirimizi arardık. Gelişmelerden haberdar olmak ister, sıkıntılı süreçlerde hepimize yol gösterirdi. Benim Trabzonspor yaşamım ve kariyerimde Nizamettin Algan’ın çok farklı bir yeri var. Trabzonspor kariyerimde en tepedeki 1 numaralı insan Nizamettin Algan’dı. Sürekli istişare halindeydik, engin bir bilgiye sahipti ve olayları Trabzonspor özelinde değerlendirebilme yeteneğine sahip nadir insanlardan birisiydi. Büyük bir değerimizi kaybettik. Sene başında da Ahmet Suat Özyazıcı hocamızı ve Özkan Sümer’i kaybettik. Ön taraf boşalmaya başladı, sıra bize geldi."

[Fotoğraf: DHA]

Ağaoğlu, Algan'ın hayatının Trabzonspor'dan ibaret olduğunu aktardı Ağaoğlu, kulübün 20 kurucu üyesinden hayatta olan tek başkan kaldığını söyledi.

"Hayatta tek kurucu üyemiz Salih Erdem kaldı. Allah ona sağlıklı, uzun yaşam nasip etsin. Bu isimler çok değerli insanlar. Yeni jenerasyon, 10-15 yaş grubundaki taraftarlarımız bu isimlerin özelliklerini bilmezler ama Trabzonspor bugün ayaklarının üzerinde durabiliyorsa ve Trabzonspor bu ülkede futbol adına bir marka olduysa bu insanların gösterdikleri emek, çaba, yıllarca bu kulübün içinde ve arkasında durarak bu noktaya geldi. Değerlerimizin isimlerini ve yaptıklarını hiçbir zaman unutmayalım. Trabzonspor için yaptıklarını her zaman hatırlarsak rotamızdan da çıkmamış oluruz."

Kulübün eski kurucu üyelerinden Salih Erdem de Algan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi.

Eski asbaşkan Ömer Sağıroğlu ise Trabzon'un sadece bir spor adamını değil, önemli bir değerini kaybettiğini vurguladı.

"Onun gibi insanlar gerçekten çok zor geliyor. Trabzonspor'un her kademesinde yer aldı ve başarıyla görev yaptı. Bizlere çok önemli bir rol model oldu. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Allah rahmet eylesin."

Cenaze törenine Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, asbaşkan Zeyyat Kafkas, kamu kurum müdürleri, kulübün eski ve yeni yöneticileri, spor camiası, kulübün altyapı oyuncuları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, aileye başsağlığı diledi.

Eski asbaşkan, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticiler arasında yer alan Algan'ın tabutu, sevenlerinin omuzları üzerinde cenaze aracına taşındı. Algan'ın cenazesi, Maçka ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.