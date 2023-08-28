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Spor
TRT SPOR 28.08.2023 12:10

İngiltere Championship Lig'de tanıdık yüzler

Türk futbolseverler artık İngiltere Championship’i daha yakından takip ediyor. Hull City'de sezona iyi başlayan Ozan Tufan 4 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut ise bu hafta ilk galibiyetine imza attı.

İngiltere Championship Lig'de tanıdık yüzler
[Fotograf: Reuters]

Ada futbolunun 2 numaralı organizasyonunda 4 futbolcumuz ve 1 teknik direktörümüz görev yapıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 4 maçta 7 puan toplayarak sezona iyi başlarken Ozan Tufan attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Tüm maçlara 11'de başlayan milli futbolcu, ağları 4 kez sarstı ve gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Southamptonlı Armstrong ve Norwich City'den Jonathan Rowe'un da 4 golü var.

Doğukan Sinik bu sezon henüz süre alamadı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri, Fenerbahçe'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, Malatyaspor'da görev yapan Benjamin Tetteh ve Denizlispor'dan tanıdığımız Oscar Estupinan da Hull City'nin başarısı için ter döküyor.

Erol Bulut 4 maçta 4 puan topladı

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut ise bu hafta ilk galibiyetinin mutluluğunu yaşadı. Galler ekibi, Sheffield Wednesday'ı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i kadrosuna katan Bulut yönetimindeki Cardiff City, 4 maçta 4 puanı hanesine yazdırdı.

Okay Yokuşlu skor üretemedi

Okay Yokuşlu da West Bromwich forması giyiyor. 29 yaşındaki Milli futbolcu bu sezonki 4 maçta da forma giydi ancak skor üretemedi.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Leicester City’e kiralanan Yunus Akgün'ün göstereceği performans da merak konusu.

4 maçta 12 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Enzo Maresca'nın öğrencileri, Premier Lig’e dönmenin hesaplarını yapıyor.

Geçen sezon başında Beşiktaş'ı çalıştıran Valerien Ismael ise Watford'un teknik direktörü. Watford, Fransız çalıştırıcı ile 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı.

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İngiltere Hull City Erol Bulut
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