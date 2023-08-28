Dünya Atletizm Şampiyonası'na "ilk"ler damga vurdu

Başkent Budapeşte'de 19-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 202 ülkeden 2 bin 100'den fazla sporcu madalya mücadelesi verdi.

Organizasyona 7'si kadın olmak üzere 17 milli sporcuyla katılan milli takımda, milli atletler Salih Korkmaz ile Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonda milli sporcu Yasmani Copello, 400 metre engelli yarı finali, Ersu Şaşma da sırıkla atlama finalinde yarışma heyecanı yaşadı.

12 sporcu unvanını korudu

ABD'de düzenlenen 18. Dünya Şampiyonası'nda yarışan 44 sporcudan 37'si Budapeşte'de unvanlarını korumak için mücadele etti. 19. Dünya Şampiyonası'nda 5'i kadın olmak üzere 12 atlet unvanını korumayı başardı.

Erkekler 200 metrede ABD'li Noah Lyles, 5 bin metrede Norveçli Jakob Ingebrigtsen, 10 bin metrede Ugandalı Joshua Cheptegei, 110 metre engellide ABD'li Grant Holloway, 3000 metre su engellide Faslı Soufiane El Bakkali, sırıkla atlamada İsveçli Armand Duplantis, gülle atmada ABD'li Ryan Crouser unvanlarını koruyan atletler oldu.

Kadınlarda 200 metrede Jamaikalı Shericka Jackson, 1500 metrede Kenyalı Faith Kipyegon, sırıkla atlamada ABD'li Katie Moon, üç adım atlamada Venezuelalı Yulimar Rojas ve gülle atmada ABD'li Chase Ealey bu yıl da altın madalya kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İlk dünya şampiyonluğunu kazanan atletler

Budapeşte'de bazı sporcular için unutulmaz anlara şahitlik edildi. 10'u kadın olmak üzere 19 atlet, ilk dünya şampiyonluklarını Budapeşte'de elde etti.

İlk kez şampiyon olan sporcular ve branşları şunlar:

Erkekler

400 metre: Antonio Watson (Jamaika)

800 metre: Marco Arop (Kanada)

1500 metre: Josh Kerr (Büyük Britanya)

Maraton: Victor Kiplangat (Uganda)

Cirit atma: Neeraj Chopra (Hindistan)

Yüksek atlama: Gianmarco Tamberi (İtalya)

Üç adım atlama: Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso)

Çekiç atma: Ethan Katzberg (Kanada)

Uzun atlama: Miltiadis Tentoglou (Yunanistan)

[Fotoğraf: AA]

Kadınlar:

400 metre engelli: Femke Bol (Hollanda)

800 metre: Mary Moraa (Kenya)

3 bin metre su engelli: Winfred Mutile Yavi (Bahreyn)

Maraton: Amane Beriso Shankule (Etiyopya)

Cirit atma: Haruka Kitaguchi (Japonya)

Uzun atlama: Ivana Vuleta (Sırbistan)

Disk atma: Laulauga Tausaga (ABD)

Sırıkla atlama: Nina Kennedy (Avustralya)

Çekiç atma: Camryn Rogers (Kanada)

Yüksek atlama: Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna)

Erkek ve kadınlarda "duble" yapan atletler

Erkekler 200 metrede ABD'li Noah Lyles, 19.52'lik derecesiyle altın madalya etti. 100 metrede de şampiyonluk yaşayan Lyles, Jamaikalı atlet Usain Bolt'tan sonra bu başarıyı gösteren ilk atlet olarak tarihe geçti

Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 14.53.88'le şampiyonluğa ulaştı. 1500 metrede de altın madalya kazanan Kenyalı atlet, dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı.

Kadınlar sırıkla atlamada şampiyona tarihinde bir ilk gerçekleşti

Kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy ile ABD'li Katie Moon, 4.90'lık derecelerinin ardından 4.95'lik atlayışlarını geçemedi.

Kurallar gereği baraj atlama veya ikisinin de altın madalya kazanması konusunda konuşan iki atlet, anlaşarak aynı anda şampiyon olmayı kabul etti.

4.90'la dünyada yılın en iyi derecesini elde eden iki atlet, Dünya Şampiyonası'nda ilk defa aynı anda altın madalya kazanan sporcular olarak tarihe geçti.

[Fotoğraf: AA]

Bir dünya rekoru kırıldı

4x400 metre karışık bayrak yarışında Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling ve Alexis Holmes'ten oluşan ABD takımı, 3.08.80 ile dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Lewis Davey, Laviai Nielsen, Rio Mitcham ve Yemi Mary John'dan oluşan Büyük Britanya takımı 3.11.06'lık derecesiyle ikinci, Matej Krsek, Tereza Petrzilkova, Patrik Sorm ve Lada Vondrova'dan oluşan Çekya takımı 3.11.98'lik derecesiyle üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Erkekler çekiç atmada 5, yüksek atlamada 3 yıllık seri sonlandı

Kanadalı Ethan Katzberg, çekiç atmada 81.25'lik derecesiyle üst üste 5 kez dünya şampiyonu olan Polonyalı Paweł Fajdek'i, erkekler yüksek atlamada İtalyan Gianmarco Tamberi de 2.36'lık derecesiyle art arda üç kez dünya şampiyonu olan Katarlı Mutaz Essa Barshim'i geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler 110 metre engellide ABD'li Grant Holloway 12.96'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı. Holloway, 2019 Doha'da 13.10, 2022 ABD'de ise 13.03'le altın madalya kazanmayı başarmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Altı yarışta şampiyona rekoru kırıldı

Heyecan dolu anların yaşandığı yarışlarda önemli dereceler de elde edildi. Erkeklerde İsveçli Daniel Stahl, disk atmada 71.46'yla, ABD'li Ryan Crouser, gülle tamada 23.51'le şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Kadınlarda ise 200 metrede Jamaikalı Shericka Jackson 21.41'le, 100 metrede ABD'li Sha'Carri Richardson 10.65'le, 35 kilometre yarışında İspanyol Maria Perez 2.38.40'la ve 4x100 bayrak yarışında Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas ve Sha'Carri Richardson'dan oluşan ABD takımı, 41.03'le şampiyona rekoru kırdı.

[Fotoğraf: Reuters]

Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonın bir bölümünü statta izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi ülkenin Kuruluş Günü kutlamaları nedeniyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle başkent Budapeşte'ye geldi.

Ülkede çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın bir bölümünü statta izledi.

Evlenme teklifi herkesi şaşırttı

Organizasyonun altıncı gününün sabah seansında erkekler ve kadınlar 35 kilometre yarışları yapıldı.

Kadınlar 35 kilometre disiplininin bitiş çizgisine gelen Slovak atlet Dominik Cerny, takım arkadaşı Hana Burzalova'nın yarışı tamamlamasının ardından diz çöküp evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hana Burzalova, evlenme teklifini kabul etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Kazada bir sporcu ve bir görevli yaralandı

Organizasyonun altıncı günündeki erkekler 200 metre yarı finalleri öncesi, 100 metrede altın madalya kazanan ABD'li Noah Lyles'ın da içinde bulunduğu sporcuları taşıyan araca başka bir görevli aracı çarptı.

Kaza sonrası bir görevlinin araçtan düştüğü, Jamaikalı atlet Andrew Hudson'un ise gözünü tuttuğu bildirildi. Kazadan dolayı yarış normal saatinden geç başladı.

ABD, 29 madalyayla zirvede yer aldı

Son dünya şampiyonasında 33 madalyayla zirvede yer alan ABD, bu yıl da 12 altın, 8 gümüş, 9 bronz toplam 29 madalyayla organizasyonu ilk sırada tamamladı.

4 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla Kanada ikinci, 4 altın, 1 gümüş toplam 5 madalyayla İspanya da üçüncü sırada yer aldı.

Madalya sıralaması şu şekilde: