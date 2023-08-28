Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.08.2023 11:25

Galatasaray Avrupa'da 308. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray Avrupa'da 308. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.

"Devler Ligi" elemelerinde 32. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.

Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkacak
Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkacak

17. kez gruplarda yer alacak

Galatasaray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Norveç takımlarına karşı 6. sınav

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 6. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Norveç ekipleriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu sezon eşleştiği Molde'yi ise ilk maçta 3-2 yendi.

Son 17 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 17 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 31 21 7 3 71 33
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 307 110 82 115 411 452
ETİKETLER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor sezona iyi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İzmir'de çatısı çöken evde 3 kişi yaralandı
11:44
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
11:40
Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
11:34
TMO Giresun'da fındık alımlarına başladı
11:34
Güney Kore: Fukuşima'daki atık suyun karıştığı denizde trityum yoğunluğu sınırın altında
11:28
Nurdağı'nda inşa edilen çelikten çarşıda sona gelindi
Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyor
Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyor
FOTO FOKUS
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ