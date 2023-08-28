Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor sezona iyi başladı

Ligdeki rakipleri yaptıkları birçok transferle kadrosunu güçlendirirken yaklaşık bir yıldır transfer tahtası kapalı olduğu için ekibine yeni oyuncu katamayan Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yeni sezonda yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Geçen sezon iki transfer döneminde de kadrosuna takviye yapmadan ligi tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte kadrosuna oyuncu katamadığı gibi birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Yeni sezon öncesi de Bernard Mensah, Emrah Başsan, Mario Gavranovic, İlhan Parlak gibi önemli oyuncularını kaybeden Kayserispor, mevcut kadrosuyla kenetlenerek başladığı ligde oynadığı 3 maçta yenilmeyerek 5 puan toplamayı başardı.

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Ligin ilk haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk eden Kayseri ekibi, karşılamadan 0-0 berabere ayrıldı. İkinci haftada deplasmanda İstanbulspor ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Altyapıdan çıkardığı Arif Kocaman, Baran Ali Gezek, Talha Sarıarslan gibi oyuncularla maç kadrosunu tamamlayabilen Kayserispor, eski oyucularından kalan dosyalar sebebiyle bu sezona da transfer tahtası kapalı başlamış oldu.

Problem yaşadığı toplam 51 eski futbolcusuyla görüşmeler yapan Kayserispor yönetimi, bu oyuncuların büyük bölümüyle anlaşma sağlarken kalan birkaç isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmelerin devam ettiği oyucularla da anlaşma sağlamaya yakın olan sarı-kırmızılı ekibin bu hafta içerisinde transfer tahtasını açması bekleniyor.