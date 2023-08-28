Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sahalara geri döndü

Rachid Ghezzal yaklaşık 1 ay aradan sonra takıma döndü. Almanya kampının son günlerinde sakatlık geçiren Cezayirli oyuncu, 20 Temmuz'dan beri antrenmanlara katılmıyordu.

Geçtiğimiz günlerde de ailesinin trafik kazası geçirmesi üzerine Fransa’ya giden Ghezzal, İstanbul’a geldi. Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan deneyimli futbolcu, geri kalanında ise bireysel olarak hazırlandı.

Avrupa Konferans Ligi'ndeki Dinamo Kiev karşılaşmasının listesinde yer almayan Ghezzal’ın hafta sonunda EMS Yapı Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosunda olması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy’un da tedavisi devam ediyor. Neftçi Bakü mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan 18 yaşındaki futbolcu henüz toplu çalışmalara başlayamadı.

Semih'in milli aradan sonra sakatlığını tamamen atlatarak takıma dönmesi bekleniyor.

Tayfur Bingöl ısrarı sürüyor

Öte yandan transfer arayışlarına da devam eden Beşiktaş’ın Tayfur Bingöl ısrarı sürüyor.

Geçen sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu için Corendon Alanyaspor ile temaslar devam ediyor.