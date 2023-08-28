Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.08.2023 14:53

Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Kulübün internet sitesinden "kamuoyunun bilgisine" başlığıyla açıklama yapıldı ve iddialar yalanlandı.

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Rıza Çalımbay Gaziantep'e' başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, teknik direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz."


ETİKETLER
Gaziantep FK
Sıradaki Haber
Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
16:06
Silivri'de 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı
16:04
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
15:55
Tunca Nehri yatağı temizlendi
15:47
Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
15:51
Akşener’in seçimlere ayrı girelim çağrısına Bahçeli’den yanıt: Ciddiye alınacak tarafı yok
Tunca Nehri yatağı temizlendi
Tunca Nehri yatağı temizlendi
FOTO FOKUS
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ