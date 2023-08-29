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Spor
AA 29.08.2023 10:10

Filenin Efeleri İsrail'de parkeye çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını 30 Ağustos Çarşamba günü Fransa ile oynayacak.

Filenin Efeleri İsrail'de parkeye çıkacak

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

1 Eylül Cuma: 16.00 Romanya-Türkiye

2 Eylül Cumartesi: 17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi: 20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı: 20.00 Türkiye-İsrail

Kadro

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

Gruplar

Şampiyonada gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya

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