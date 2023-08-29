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Spor
AA 29.08.2023 10:00

Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde 30 Ağustos Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Polonya
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