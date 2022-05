Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, 53 ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katıldığı organizasyonun beşinci gününde 81 kilo erkeklerde mücadele eden Hakan Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'ın müsabakasını yerinde takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinleten Kurnaz ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı.

Watch the heaviest Snatch of the M81kg A Group! Congratulations to Hakan Kurnaz ???????? for this amazing 150kg Snatch! Remember that you can watch the 2022 IWF Junior World Championships on our FB page, Youtube Channel and also on the Olympic Channel! pic.twitter.com/0Dldwqf8cw