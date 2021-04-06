Milli halterci Daniyar İsmayilov'dan Avrupa şampiyonluğu
Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.
Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
İŞTE REKOR!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 6, 2021
"Hadi oğlum bu rekor olsun. Hadi aslanım!"
Daniyar İsmayilov 160 kilo ile koparmayı altın madalya ile tamamlıyor! pic.twitter.com/ZE8NvRDJPo
Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.
Daniyar İsmayilov koparmada kazandığı altın madalyanın ardından toplamda da Avrupa şampiyonu oluyor!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 6, 2021
Tebrikler Daniyar! https://t.co/Oq3qReY3P8
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