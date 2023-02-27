Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk mindere çıktı.

57 kilo yarı finalinde ABD'li Nicholas Raymond Suriano'yu 9-3 yenen Süleyman Atlı, finalde Ukraynalı Andrii Yatsenko ile eşleşti.

Finalde rakibini 12-11 yenen milli sporcu, altın madalya kazandı.

74 kiloda Soner Demirtaş, üçüncülük müsabakasında karşılaştığı Kazak rakibi Darkhan Yessengali'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk ise Kazak Rizabek Aitmukhan'ı 10-0 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Milliler, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Öte yandan, daha önce grekoromen stil 130 kiloda mücadele edeceği açıklanan Rıza Kayaalp, hafif sakatlığı nedeniyle turnuvada yer almadı.