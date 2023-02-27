Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Tallinn'de devam eden şampiyonada milli sporcular mücadele etti.

Tolga Aslan, tablo-64'te Bulgar Georgi Zlatarov'u 15-6, tablo-32'de İtalyan Marco Stigliano'yu 15-14, tablo-16'da Rumen Radu Nitu'yu 15-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonyalı Marcel Broniszewski'yi 15-14 yenen ve adını yarı finale yazdıran Tolga, bu turda İtalyan rakibi Marco Mastrullo'ya 15-10 yenilerek bronz madalya aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Tolga, geçen yıl Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da yıldız erkekler kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Şampiyonada bugün mücadele eden ay-yıldızlı eskrimcilerden genç erkekler kılıçta Muhammed Furkan Kalender 23'üncü, Ahmet Turgut Taflan 31'inci, Kerem Çağlayan 35'inci, genç erkekler flörede Mustafa Burak Çufadar 19'uncu, Can Alkış 46'ncı, Kayhan Sırmacı 73'üncü, Alp Tuna Korkmaz 76'ncı ve genç kadınlar epede Aleyna Ertürk 33'üncü, Damlanur Sönmüş 40'ıncı, Kayra Naz Özcan 44'üncü, Yağmur Sönmüş ise organizasyonu 52'nci sırada tamamladı.

Şampiyona, yarın genç erkekler epe ve genç kadınlar flöre/kılıç kategorilerinde takım karşılaşmalarıyla devam edecek.