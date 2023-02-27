Ayrılık iddiası Akdeniz ekibinin hazırlık maçında Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından geldi.

33 yaşındaki çalıştırıcının maçın ardından oyuncularıyla soyunma odasında vedalaştığı öğrenildi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre, kısa süre önce baba olan Frencesco Farioli'nin İtalya'da yaşayan ailesiyle daha çok vakit geçirmek için böyle bir karar aldı.

Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.

Farioli, Corendon Alanyaspor'da çıktığı 47 maçta 21 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı.