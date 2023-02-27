Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Lig Kupası Manchester United'ın
[Fotograf: Reuters]
Manchester United, finalde Newcastle United'ı 2-0 yenerek İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon oldu.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta, kupayı 5 kez müzesine götüren Manchester United ile 1976'dan sonra ikinci kez finale çıkan Newcastle United karşılaştı.
Casemiro'nun 33 ve Botman'ın (kendi kalesine) 39. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrılan Manchester United, 2017'den bu yana ilk, toplamda 6. kez kupayı kazandı.
Teknik direktör Erik ten Hag, Manchester United kariyerindeki ilk kupasını elde etti.
Etiketler: Manchester United
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