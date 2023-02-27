Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 08:12Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Londra Stadyumu güneş panelleriyle kaplanacak
İngiltere'deki Londra Stadyumu, kendi enerjisini üretmesi için güneş panelleriyle kaplanacak.
Halihazırda West Ham United'a ev sahipliği yapan olimpik stada, karbon emisyonlarının azaltılması ve kendi enerjisini sağlaması için güneş panelleri kurulacak.
Projenin ilk 2 yılda 4 milyon sterline mal olması, 5 yıl sonra ise kendini amorti etmesi bekleniyor.
İlgili dokümanlara göre, çalışmalar yıl sonunda başlayabilir; 2024 yılı sonunda ise yapı, kendi enerjisini üretebilir.
Etiketler: İngiltere Güneş Enerjisi
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