Halihazırda West Ham United'a ev sahipliği yapan olimpik stada, karbon emisyonlarının azaltılması ve kendi enerjisini sağlaması için güneş panelleri kurulacak.

Projenin ilk 2 yılda 4 milyon sterline mal olması, 5 yıl sonra ise kendini amorti etmesi bekleniyor.

İlgili dokümanlara göre, çalışmalar yıl sonunda başlayabilir; 2024 yılı sonunda ise yapı, kendi enerjisini üretebilir.