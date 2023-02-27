Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Ürdün, ABD, Mısır ve İsrail'in katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısının kapanış bildirisini yayımladı.

Bildiriye göre, Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay arasında durdurmak için derhal harekete geçmeye hazır olduklarını teyit etti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulması, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içeriyor.

Daha önce varılan tüm anlaşmalara bağlı kalma, kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışma taahhütlerini yineleyen Filistin ile İsrail, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini de vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statüsünün korunmasının önemi ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın bu mekanlar üzerindeki vesayet hakkı vurgulandı.

Katılımcılar, söz konusu hedeflerin gerçekleşmesi adına mart ayında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı.

Aynı şekilde İsrail ile Filistin arasında güven tazeleyici adımların desteklenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Katılımcılar ayrıca, uzun yıllardan sonra ilk defa gerçekleşen Akabe toplantısının önemini vurguladı ve bu minvalde toplantıları sürdürme kararı aldı.

Akabe toplantısı, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme oldu.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli hayatını kaybetti.