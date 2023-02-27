Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Itamar Ben-Gvir ile Yasama İşlerinden Sorumlu Bakanlık Komitesinde teröristler için bir idam cezası yasa tasarısını onayladık." ifadelerini kullandı.

"Teröristleri caydırmak ve İsrail'in güvenliğini korumak için güvenlik, operasyonlar ve yasal düzenlemeler dahil olmak üzere tüm konularda karar almaya devam edeceğiz." mesajı veren Netanyahu, terörle mücadele vurgusu yaptı.

Tasarının, İsrail meclisinde (Knesset) yapılacak üç oylamada da kabul edilerek yasalaşması halinde, "İsrail vatandaşlarına karşı terör suçu" işleyenlere idam cezası verilebilecek.

İsrail basını, haberlerinde idam cezasına ilişkin yasa teklifinin sadece İsraillilere yönelik terör saldırıları için uygulanacağına, Filistinlilere yönelik terör saldırılarını ise kapsamayacağına dikkati çekti.

Netanyahu'nun, Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü ile yaptığı koalisyon anlaşmalarında, terör suçlarına idam cezası getirilmesi konusu da yer almıştı.