Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 07:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Meksika'da seçim kuruluna yönelik reform planı protesto edildi
[Fotograf: AA]
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ulusal seçim kuruluna yönelik reform planını protesto etti.
Protestoyu organize edenler, Zocalo Meydanı'ndaki buluşmaya 500 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.
Hükümet kaynakları ise gösterici sayısının 90 bin olduğunu bildirdi.
Meksika Kongresi çarşamba günü, Obrador'un "verimsiz" olmakla suçladığı Ulusal Seçim Enstitüsü'nde (INE) büyük bir revizyona gidilmesini onaylamıştı.
Obrador, değişikliklerin Meksika demokrasisini zayıflatacağı iddialarını reddediyor.
Etiketler: Meksika
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