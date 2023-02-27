Protestoyu organize edenler, Zocalo Meydanı'ndaki buluşmaya 500 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Hükümet kaynakları ise gösterici sayısının 90 bin olduğunu bildirdi.

Meksika Kongresi çarşamba günü, Obrador'un "verimsiz" olmakla suçladığı Ulusal Seçim Enstitüsü'nde (INE) büyük bir revizyona gidilmesini onaylamıştı.

Obrador, değişikliklerin Meksika demokrasisini zayıflatacağı iddialarını reddediyor.