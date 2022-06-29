Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Zeynep Yetgil'den gümüş madalya
[Fotoğraf: TRT Spor]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.
Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.
Etiketler: Cezayir
Son Haberler
- 23:04
- 23:00
- 22:39
- 22:34
- 22:35
Sıradaki Haber
Bediha Gün altın madalyanın sahibi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz