Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 22:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan altın madalya
[Fotoğraf: DHA]
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stil 50 kilo finalinde Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yavuz, grup maçlarında sırasıyla Cezayirli Ibtissem Doudou'yu 6-0, İtalyan Emanuela Liuzzi'yi 8-1, İspanyol Aintzane Gorria Goni'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Evin Demirhan Yavuz, yarı finalde Tunuslu Sarra Hamdi'yi 6-5 ile geçerek finale yükseldi.
Milli güreşçi, altın madalya karşılaşmasında Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.
Etiketler: Cezayir
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