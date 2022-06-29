Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
[Fotoğraf: DHA]
Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.
Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Arıcan, paralel bar aletinde performansını sergiledi.
Performansının ardından 15.100 puan alan milli cimnastikçi, ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.
Paralel bar aletinde İtalyan Matteo Levantesi 2'nci olurken; Fransız Cameron-lie Bernard bronz madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Cezayir
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