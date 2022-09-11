Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Selçuk Can, bronz madalya müsabakasında Kazak Ibragim Magomadov ile karşılaştı.

Müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-3'e getirmesini bilen milli güreşçi, son puan avantajıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Selçuk Can dünya üçüncüsü!



Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilodaki temsilcimiz Selçuk Can, Kazak rakibi Magomadov'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/DNhzxZhehZ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 11, 2022

Milli sporcu Selçuk Can, böylece dünya şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Selçuk, "Açılışı bronz madalyayla yaptık. Buraya altın madalya, kemer hayaliyle geldim. Hayalime burada ulaşamadım ama Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım. İnancım bu yönde."

Selçuk, üzerinde emeği olan antrenörlerine ve kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.