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Spor
AA 12.04.2025 20:04

Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu

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