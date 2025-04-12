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AA
HABER GİRİŞ
12.04.2025 20:04
, 12.04.2025 20:10
SON GÜNCELLEME
12.04.2025 20:10
Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu
Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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