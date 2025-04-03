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Dünya
AA 03.04.2025 22:48

ABD'de trans rakibiyle dövüşmeyi reddeden kadın eskrimci diskalifiye edildi

ABD Eskrim Federasyonu, trans rakibiyle dövüşmeyi reddeden kadın eskrimciyi diskalifiye etti.​​​​​​​

ABD'de trans rakibiyle dövüşmeyi reddeden kadın eskrimci diskalifiye edildi

ABD Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 30 Mart'ta, Maryland eyaletinde düzenlenen müsabakalarda, trans rakiple karşılaşmak istemediğini bildiren Stephane Turner adlı kadın sporcuya diskalifiye cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, transseksüel rakibine karşı yarışmayı reddeden bir kadın eskrimcinin diskalifiye edilmesi kararının federasyon kurallarına uygun olduğu savunuldu.

Bir turnuva sırasında rakibinin trans bir birey olduğunu anlayan Turner, durumu protesto ederek müsabakadan çekilmişti.

X'te paylaşılan görüntülerde Turner'ın, bir önceki sene erkek takımında yer alan rakibi Redmond Sullivan karşısında diz çökerek hakeme bu karşılaşmayı kabul etmediğini söylediği görüldü.

Turner'in bu itirazı karşısında hakemin kendisine siyah kart gösterdiği, bunun karşısında Turner ve ekibinin şaşkınlık yaşadığı anlar görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay bir günde 5 milyondan fazla görüntülenme alırken, videonun altına çoğu Turner'a desteğini ortaya koyan 3 bin 700 civarında yorum bırakıldı.

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