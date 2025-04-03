NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'daki savaşın sonucu küresel jeopolitik etkili olacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, iki gün sürecek toplantı için Brüksel'de buluştu.

Rutte, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılan oturumun öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD öncülüğünde Ukrayna'da savaşı bitirmek için başlatılan çabaları takdir ettiğini belirten Rutte, olası ateşkes veya barış anlaşmasının kalıcı ve sürdürülebilir olduğundan emin olunması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, Ukrayna'daki savaşın yalnızca bölgesel değil, küresel çatışma haline geldiğine işaret ederek, Rusya'nın Kuzey Kore, Çin ve İran ile yaptığı ittifaklara dikkati çekti.

Savaşın sonucunun, özellikle Çin'in Hint-Pasifik'te gelecekteki eylemlerini şekillendirmede başta olmak üzere önemli jeopolitik etkileri olacağı görüşünü paylaşan Rutte, Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önem arz ettiğini aktardı.

Rutte, NATO'nun Kiev'i desteklemedeki kararlılığını teyit ederek 2024'ün ilk 3 ayında müttefiklerin Ukrayna'ya 20 milyar avro değerinde bulunduğu destek taahhüdünü anımsattı.

"Rusya, barış konusunda ciddileşmeli"

Sibiha ise ülkesinin "kalıcı ve kapsamlı barışa hazır olduğunu" belirterek, "ABD'nin 30 günlük geçici ateşkes önerisini hiçbir koşul öne sürmeden kabul ettik. Bu öneri hala masada ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu kabul etmek yerine talep ve koşullardan bahsettiğini görüyoruz. Rusya, barış konusunda ciddileşmelidir." diye konuştu.

NATO ve müttefiklerini Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya çağıran Sibiha, Ukrayna'daki savaşın Avrupa için varoluşsal tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Sibiha, savaş devam ettiği sürece her günün "Rus hava saldırılarını, füze tehditlerini ve insansız hava aracı saldırılarını" beraberinde getirdiğini söyleyerek, "Medyanın ilgisi küresel ticaret savaşları üzerindeyken, Avrupa'da gerçek ve tam ölçekli bir savaşın sürdüğünü unutmamalıyız." dedi.

"Güvenlik garantileri olmazsa Rusya tekrar saldıracak"

Ülkesini Avrupa-Atlantik güvenliğinin kilit savunucusu olarak nitelendiren Sibiha, savaşan 800 bin Ukraynalı askerin aynı zamanda Avrupa için de savaştığını belirtti.

Sibiha, Rusya'nın askeri genişlemesinin Avrupa'yı daha fazla tehdit etme niyetini gösterdiğini savunarak, Batı'nın bu tehdide karşı koymaya hazır hale gelmesi için Moskova üzerindeki baskının ve ülkesine desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Oturumda bir araya geleceği bakanlarla Ukrayna'nın acil ihtiyaçları ve barış sağlanması halinde güvenlik garantileri hakkında konuşacağını aktaran Sibiha, "Güçlü ve uzun vadeli güvenlik garantileri devam eden barış süreci ve çabalarıyla doğrudan bağlantılıdır çünkü bunlar olmazsa Rusya tekrar saldıracaktır." ifadesini kullandı.