Guterres'ten depremin vurduğu Myanmar'a yardımı artırma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında Myanmar'daki duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Geçen hafta Güneydoğu Asya'da meydana gelen depremlerin Tayland ve diğer yerler gibi bölgeleri sert vurduğunu ancak özellikle Myanmar'ın merkez üssü olduğunu belirten Guterres, "Myanmar, bugün tam bir yıkım ve çaresizliğin sahnesi. Bu felaket, ülke genelindeki insanların karşı karşıya olduğu daha derin kırılganlıkları gözler önüne serdi." ifadelerini kullandı.

Guterres, depremlerden önce de Myanmar'ın siyasi, insan hakları ve insani krizlerle sarsıldığını anımsatarak, bu durumun sadece ülke halkına değil, komşu ülkelere ve daha geniş bölgelere zarar verdiğine dikkati çekti.

Fletcher, Myanmar'a gidiyor

Myanmar'da yaklaşık 20 milyon kişinin, yani her üç kişiden birinin insani yardıma muhtaç olduğunu vurgulayan Guterres, "Bugün, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörüm Tom Fletcher'i Myanmar'a gönderiyorum. Yarın sahada olacak." bilgisini verdi.

Guterres ayrıca, BM'nin barış ve diyalog konusundaki taahhüdünü pekiştirmek amacıyla Myanmar Özel Temsilcisi Julie Bishop'ın da birkaç gün içinde Myanmar'a gideceğini bildirdi.

Uluslararası topluma çağrı

BM Genel Sekreteri, "Özellikle uluslararası topluma, bu krizin boyutuyla orantılı olarak acilen ihtiyaç duyulan finansmanı artırma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmak için hızlı, güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz insani erişim sağlanması çağrısında da bulunduğunu belirten Guterres, geçici ateşkes duyurularını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Guterres, trajedinin fırsata çevrilmesi, çatışmaların sona ermesiyle birlikte hızla ciddi siyasi diyaloğun başlaması ve siyasi mahkumların serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Sağlanan çözümün Bangladeş'ten güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir şekilde Rohingyaların geri dönüşü için bir yol haritası içermesi gerektiğinin altını çizen Guterres, ülke genelinde şiddetin ve insan hakları ihlallerinin sona ermesi ve demokrasinin kök salması için de bir yol haritası bulunması gerektiğini dile getirdi.

Guterres, "Şimdi, uzun süredir acı çeken Myanmar halkıyla dayanışma içinde olma zamanıdır. BM, Myanmar halkının bu zor saatinde barış ve hayat kurtaran destek için baskı yapmaya devam edecektir." mesajını verdi.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilen depremlerde, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmamıştı.

Deprem nedeniyle Myanmar'daki can kaybının ise 3 bin 85'e yükseldiği açıklanmıştı.