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Dünya
AA 03.04.2025 21:45

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde dün akşam başlayan volkanik hareketlilik bugün akşam saatlerine kadar sürdü.

İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü, kül bulutunun doğu yönünde dağıldığı belirtildi.

INGV Katanya şubesinin yanardağdaki volkanik faaliyetlerin yoğunluğu sebebiyle sabah saatlerinde bir ara bölgedeki hava trafiği için uçaklara özel kırmızı kodlu bir uyarı yayınladığı, bununla beraber Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın uçuşlara kapatılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Etna'da dün akşam saatlerinde başlayan kül püskürtme faaliyetinin, öğleden sonra azaldığı ve uçaklar için yapılan uyarının da kademeli olarak düşürüldüğü bildirildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarından sonra en son şubatta şiddetli kül ve lav püskürtme ile lav akışı gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

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