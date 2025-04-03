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Spor
AA 03.04.2025 22:54

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupa macerasını noktaladı. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupa macerasını noktaladı.

Maçın başında net bir fırsattan yararlanamayan Beşiktaş 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Romulo'yla golü bulan Göztepe skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Romulo'nun peş peşe bulduğu gollerle 3-1 öne geçen Göztepe, kupada adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

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Beşiktaş Galatasaray Göztepe Konyaspor Trabzonspor Türkiye Kupası
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