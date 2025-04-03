Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupa macerasını noktaladı.
Maçın başında net bir fırsattan yararlanamayan Beşiktaş 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Romulo'yla golü bulan Göztepe skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda Romulo'nun peş peşe bulduğu gollerle 3-1 öne geçen Göztepe, kupada adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.