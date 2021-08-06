Evin Demirhan, Makuhari Messe'deki kadınlar 50 kilo karşılaşmasında Sarah Ann Hildebrant ile karşı karşıya geldi.

Atak bir oyun sergilemeye çalışan milli sporcu rakibinin karşılık vermesiyle ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Evin Demirhan, devrenin sonuna doğru sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından ikinci devre için mindere dönen milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz kaldı ve teknik üstünlükle mücadeleden mağlup ayrıldı.

Evin Demirhan, rakibinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

#Tokyo2020'de milli güreşçimiz Evin Demirhan, son 16 turunda rakibi Sarah Hildebrandt'a mağlup oluyor.



Temsilcimiz, diğer müsabakaların sonucuna göre repesaj hakkı kazanabilir. pic.twitter.com/hl7tkFCgSa