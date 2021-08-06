Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'da vaka sayısı 382'ye çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 382'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 29 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 29 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 382'ye çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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