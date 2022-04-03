Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Burhan, repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Alman Pascal Eisele ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını 6-1 kazanan Burhan, Avrupa üçüncüsü oldu.

VE REKOR!



Güreş Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanarak tarihe geçti. Son madalyamız Burhan Akbudak'tan pic.twitter.com/EdAIt3uyqd — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 3, 2022

Milli sporcu Burhan Akbudak, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

Türkiye, Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.