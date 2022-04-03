Kasapoğlu, organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Kerem Kamal için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."