Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Kerem Kamal'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Kasapoğlu, organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Kerem Kamal için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
Etiketler: Gençlerbirliği Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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