Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Sultanlar Ligi'ne yükselen iki takıma tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen İlbank ve Çukurova Belediyespor'u tebrik etti.
Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabında Adam Voleybol'u 3-1 yenen İlbank ve Karşıyaka'yı 3-0 mağlup eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü kutluyorum. Başarılarında emekleri bulunan voleybolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. İki kulübümüze, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
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