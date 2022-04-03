Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabında Adam Voleybol'u 3-1 yenen İlbank ve Karşıyaka'yı 3-0 mağlup eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü kutluyorum. Başarılarında emekleri bulunan voleybolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. İki kulübümüze, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılar diliyorum."