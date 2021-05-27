Fransa'da Ligue 1'de şampiyonluk kupası kazanan Burak Yılmaz, milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile A Milli Takımın, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

A milli formayı giyme gurunun kulüp başarılarının üzerinde olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, kampta sağlıklı, mutlu bir ortamda başarılı bir sürecin başladığını söyledi.

Burak Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda maç maç bakacaklarına değindi.

"Yarı final, final oynama hedeflerinin hayal edilmesini sağlayan bizleriz. Elemelerdeki mücadele kazanılan zafer, daha maçlar bitmeden Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen maçlar oldu. Uluslar Ligi'ndeki durum bizim hatamızdı. Avrupa şampiyonasındaki hayalleri yakaladık. Finale gideceğiz gibi bakmamak lazım. Tek tek bakmak lazım. Biz tek tek baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Bazı hedeflerden kaçamayacağız. Benim düşüncem öncelikli hedefim İtalya maçı. İtalya maçını almamız lazım. Ne kadar, strese girmeyiz, etkilenmeyiz desek de bilinçaltımızda etkileniriz. Benim ve takımımın önceliği İtalya maçı, genel değil."

"İtalya bizden, biz İtalya'dan çekinmiyoruz"

Gazetecilerin, 'Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın İtalya'daki takım arkadaşlarına, kendisinin attığı golleri izletmesi sonrası İtalya milli takımındakilerin çekincesi olmuş mudur?' sorusu hakkında Burak Yılmaz, şunları söyledi:

"Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse, kimseden çekinmiyordur. İtalya bizden, biz İtalya'dan çekinmiyoruz. Korkumuz yok, saygımız büyük. Gözümüzde büyütüp küçültmüyoruz. Maçın atmosferinin sert geçeceğinin farkındayız. İtalya defansıyla ekol olmuş. Onun da bilincindeyiz. İki takımında birbirinden çekincesi yok. Baskı her zaman bana iyi gelmiştir. Maça kadar yaratabildiğiniz baskıyı yaratın bana daha iyi olacaktır."

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"Çok iyi jenerasyon yakaladık"

Burak Yılmaz, Şenol hocayla takımdaki milli duyguların yeniden arttığına değindi.

"Geçmişte sıkıntılı durumlar da yaşandı. Kimseden saklayacak değiliz. Başarısız dönem de vardı. O dönem, sonrasında genç arkadaşlarımız dünya futboluna kazandırıldı. Geçmişteki hocalara da teşekkür ediyoruz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Bu milli ruhta basının önemi büyük. Milli hafta diyip bize destek olduğunuz haftalar oluyor. Belki geçmişte böyle olmuyordu. Şenol hocanın son dönemde buna etkisi çok fazla."

"Görünen o ki büyük maçları daha iyi oynuyoruz"

Milli takımın favori takımlara karşı daha iyi oynadığı kolay görünen takımlara karşı puan kaybı yaşadığı hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz, Hollanda, Letonya ve Norveç maçlarının oynandığı süreçte 5 saat yolculuk sonrası 2,5 gün arayla 4 maç oynadıklarını dile getirdi.

Burak Yılmaz, Letonya maçının son karşılaşma olması nedeniyle talihsizlik yaşandığını dile getirdi.

"Çok yorulmuştuk. 15-16 oyuncumuz koronavirüs oluştu. Ben milli maçlarda kolay, zor maç konsantrasyonunu farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama görünen o ki büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Hocamız da toplantılarda buna vurgu yaptı. O da bize serzenişte bulundu. Hocamız, 'Sizi büyük maçlara hazırlamama gerek yok. Sizi küçük maçlara hazırlamamam gerekiyor' dedi. O maçlarda da puan kaybı yaşamadan devam edeceğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Zeki'ye sordum, 'PSG olmazsa kim şampiyon olacak' dedim. O da 'Biz oluruz' dedi

Burak Yılmaz, Fransa'da forma giyen Türk futbolcular olarak kazandıkları başarıdan bahsetti.

"İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu biliyorduk. Sıcak ilişkiler olduğu söylenemez. Oradaki Türkler olarak üzerimize düşen Türk gibi olmak, davranmak, Türk gibi oynamak, başarı yakalamaktı. Mahcup olmadık. Devlet büyüklerimiz de bizimleydi. Maçlardan sonra bizim gibi heyecanlıydı. Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu yerde Türk bayrağının dalgalandırdık. Mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Kendimizi de sevdirdik, ülkemizi temsil ettik. Biz hiçbir şeyi yalnız yapmadık. İyi hocamız harika takım arkadaşlarımız var. PSG ile 4-6 puan gibi önde olduk. O zaman şampiyonluk için 'acaba' dedim. Onların maç sayısı bizimle aynıydı. Biz UEFA, onlar Şampiyonlar Şigi oynuyordu. Daha zor maçlar oynuyordu. Puan farkını açtığımız dönemde, Zeki'ye sordum, 'PSG olmazsa kim şampiyon olacak' dedim. O da, 'biz oluruz' dedi. Bu konuşmalar kolay geliyor ama yaşanılan başarı olağanüstü başarı. Başarıya Neymar, Mbappe gibi bakmamak lazım. Dünyanın en güçlü kulübüne karşı şampiyon olduk. Onların önünde şampiyon olmak bizi gururlandırdı."

Süper Lig'de sona eren sezonu değerlendiren Burak Yılmaz, maçları yakından takip ettiğini dile getirdi.

"Biraz kaos, kavgalı bir sezon oldu. Yenenin de yenilenin de hakemden şikayetçi olduğu çetin bir lig oldu. Çok şeyi düzeltmek gerekiyor. Düzeltilecek çok şey var ama dile getirmek istemiyorum. Konum olarak söyleyecek konumda değilim. Ama ileride o konumda da olabileceğimi düşünüyorum. Futbolun dibinden geliyorum futbolun sıkıntılarını da biliyorum ama konumum gereği söylemek haddim değil. Ben 7 yaşında Antalyaspor minik takımda başladım. 35 yaşındayım, yine buradayım. Çok güzel futbol hayatım oldu. Bana çok güzellikler nasip oldu. Ben futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum, gol krallığı, şampiyonluk, her şeyi kötüyü de çirkini de biliyorum. Çok güzel kariyerim oldu."

Gelecek sezonki kariyer planlaması

Burak Yılmaz, gelecek sezon için düşüncelerini paylaştı.

"Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum, dedim olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum, dedim olmadı. Şimdi ne söylesem olmayacak, istemediğim bir şeyi söyleyeyim tersi olsun. Şaka bir yana artık biraz daha dikkat ediyorum. Lille'de mi kalırım, gider miyim, orada mı bırakırım başka yerde mi bilmiyorum ama bunları düşünmüyorum. Avrupa şampiyonasına konsantre oldum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum teklifler var. Güzel teklifler de var ama bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum. Bizler çok büyük başarı yakaladık. Bugün itibariyle Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz. Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez. Türk halkının sıkıntılı süreçte tutunduğu dalız. Her şekilde bizimle beraber biliyoruz. İyi sonuç, kötü sonuç da olsa yanımızdalar. İtalya maçında elimizden geleni yapacağız. Azerbaycan ile oynayacağız. Onlar da bizim kardeşimiz. Bakü'de oynamak avantaj gibi gözükebilir ama avantaj olarak bakmamamız lazım."

Yusuf Yazıcı: Avrupa futbolunu fethetmişiz

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, her seferinde milli takıma çok mutlu geldiğini dile getirdi. Yusuf Yazıcı, milli takımdaki arkadaşlık, herkesin birbirine sevgisinin çok güzel olduğuna değindi.

"Önümüzde hazırlık maçı, turnuvalar var. Bizim için her şeyin iyi geçeceğini düşünüyorum. Kampa geç katıldığımız için hocamız dinlendiriyor. Hazırlık maçı sonrası elimizden geleni yapacağız"

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile şampiyonluk yaşadıklarını ve bu başarıyla gurur duyduklarını aktaran Yusuf Yazıcı, bu başarının Avrupa şampiyonası öncesi özgüvenlerini artırdığını vurguladı.

"Burak ağabey, Zeki ile beraber Fransa'da şampiyon olduk. Orada tarih yazdık. Bunun için çok mutluyuz. Bize farklı özgüven kattığını düşünüyorum. Kampa geldiğimizde beraber yemek yiyoruz. Bir arkadaşımız, İtalya'dan, diğeri İngiltere, Fransa, İspanya'yı anlatıyor. Sonra dönüp kendime Avrupa futbolunu domine etmişiz, fethetmişiz orada en üst ligde oynayan arkadaşlarımız var. Hepimiz en üst seviyelerde oynuyoruz. Bu bakış açısı bizi Avrupa şampiyonasında farklı yöne çevireceğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Bu sırada Burak Yılmaz, Lille'de şampiyonluk kazanmadan önceki günlerdeki konuşmalarında Yusuf Yazıcı'nın, 'Fransa'da şampiyon olursak, Avrupa şampiyonasında beni kimse tutamaz' şeklinde aralarında konuşma geçtiğini anlattı. Yusuf Yazıcı da Burak Yılmaz'ın bu sözlerine 'Ağabey aramızda kalsın' diyerek esprili cevap verdi.

Yusuf Yazıcı, gazetecilerin, Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarında sevincini 'Bize her yer Trabzon' sözleriyle yaşadığı hatırlatmasına yanıt verdi.

"Ben Trabzon'dan ayrılırken verdiğim röportajda, 'Ben Trabzon'u, ülkemi temsil etmeye gidiyorum' demiştim. Şampiyon olduğumuzda içimden, 'başardım' diyerek, sonrasında 'bize her yer Trabzon dedim."

Yusuf Yazıcı, milli takımdaki futbolcuların çoğunun Avrupa'da üst liglerde oynadığını anlattı.

"Biz rakibimizi bildiğimiz gibi rakiplerimiz de bizi biliyor. Onlar da bizden çekiniyorlar. Bizler Fransa'da oynuyoruz. Bizim başarımızdan sonra potansiyelimizin hepsi farkında. İtalya ile oynayacağız. İtalya da kimlerle oynayacağını, rakiplerini, oyuncuların neler başardığının farkında olduğunu düşünüyorum."

Fransa'da kazandıkları şampiyonluğu kendilerini her şartta destekleyen futbol severlere armağan eden Yusuf Yazıcı, milli formayla sahaya çıktıklarında Türk halkının tek yürek olduğuna inandığını söyledi. Futbolseverlere seslenen Yusuf Yazıcı, milli takıma güvenip, desteklemeleri halinde kazanamayacakları başarı olmadığını söyledi.

Zeki Çelik: İtalya maçını kazanmak için oynayacağız

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sağ beki Mehmet Zeki Çelik, "İlk maçımız İtalya ile. Zor bir maç. En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız" dedi.

Milli takım kampına şampiyonluk kutlamalarından dolayı 2 gün gecikmeli katıldıklarını anlatan Zeki Çelik, Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımla güzel bir hazırlık dönemi olduğunu dile getirdi. Çelik, önemli maçlar oynayacaklarını vurguladı.

"En iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçımız İtalya ile. Zor bir maç. En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız."

Zeki Çelik, teknik direktör Şenol Güneş ile takımdaki milli ruhun arttığına dikkati çekti.

"Şenol hoca geldikten sonra birçok kez toplantı yaptı. Milli formayla bizden neler beklendiğini anlattı. Bu duyguyu bize aşıladı. Destek oldu. Bu yönden takım arkadaşlarım da olumlu sinyal aldı ve başarı gelmeye başladı. Geleceğim hakkında hiçbir plan yapmadım. Milli takıma ve Avrupa şampiyonasına odaklanmak istiyorum sonrasına bakacağız."

[Fotoğraf: AA]

Zeki Çelik, Fransa'da yaşadıkları şampiyonluk kutlamalarını anlattı.

"Fransız taraftarlar bile Türk bayrağı açtı. Şampiyonluk sevincinde binlerce Türk bayrağı vardı. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'da yaşayan Türk taraftarlar da destek oldu. Ülkemizi böyle güzel temsil etmek onurlu ve gururlu bir şey."

İstanbulspor'dan Fransa takımı Lille transfer olma sürecini anlatan Zeki Çelik, İstanbulspor'da oynarken de her zaman büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

Kendi gelişimi açısından Avrupa'ya gitmeyi doğru bulduğuna değinen Zeki Çelik, hedefi doğrultusunda takımıyla başarı yakalamanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Zeki Çelik, lig devam ederken Burak Yılmaz ile sohbetinde şampiyon olacaklarına inancını dile getirdiğini ifade etti.

"Fransa'da 3 senedir oynuyorum. İlk sene ikinci sırada sonra dördüncü sırada bitirdik. Ben de bütün rakip takımları bildiğim için böyle bir şey söyledim. Takımımız çok kaliteliydi. Böyle hissettim ve 'şampiyon oluruz' dedim."

Zeki Çelik, futbolseverlere ve A milli takım maçlarını televizyondan izleyeceklere seslendi.

"Onları en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Desteklerini esirgemesinler, gideceğimiz yerlere onları bekliyoruz."