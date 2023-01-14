Milli eskrimciler Tunus'ta ana tabloda
Milli eskrimciler Iryna Shchukla ve Nisanur Erbil, Tunus'ta düzenlenen Grand Prix'de ana tabloya kalmayı başardı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kadınlar kılıç kategorisinde mücadele eden ay-yıldızlı sporcular Iryna Shchukla ve Nisanur Erbil, ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükseldi.
Nisanur Erbil yarın TSİ 14.50'de İspanyol Araceli Navarro, Iryna Shchukla ise TSİ 15.05'te İtalyan Mariella Viale ile tablo-64'te mücadele edecek.
Öte yandan, organizasyonu milli eskrimcilerden Deniz Selin Ünlüdağ 80'inci, Enver Yıldırım da 93'üncü sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın (15 Ocak Pazar) Nisanur Erbil TSİ 14:50’de İspanyol Araceli Navarro, Iryna Shchukla ise TSİ 15:05’te İtalyan Mariella Viale ile tablo-64’te mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.— Türkiye Eskrim Federasyonu (@TurkiyeEskrimF) January 14, 2023
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