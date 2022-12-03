Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimciler bir altın ve bir bronz madalya kazandı
Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda milli eskrimciler, bir altın ve bir bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te bugün başlayan organizasyonda genç kadınlar flöre kategorisinde mücadele eden milli sporcu Almıla Birçe Durukan altın, genç erkekler epede Halis Efe Elibol ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, 4 Kasım Pazar günü takım müsabakaları ile devam edecek.
Özbekistan’da eskrimcilerimizden birbir— ????????Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) December 3, 2022
Taşkent'te bugün başlayan Gençler Dünya Kupası'nda genç kadınlar flörede sporcumuz Almıla Birçe Durukan şampiyonolurken, genç erkekler epede Halis Efe Elibolsahibi oldu.
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Etiketler: Eskrim
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