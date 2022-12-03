Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te bugün başlayan organizasyonda genç kadınlar flöre kategorisinde mücadele eden milli sporcu Almıla Birçe Durukan altın, genç erkekler epede Halis Efe Elibol ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 4 Kasım Pazar günü takım müsabakaları ile devam edecek.