Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini Güney Kore'de 15. oldu
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Busan Grand Prix organizasyonunda kadınlar flörede 15. oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İrem Karamete Baldini, Güney Kore'de düzenlenen organizasyonda tablo-16'da mücadele etti.
Kadınlar flöre kategorisinde tablo-64'te Çinli Yuanting Cai'yi 15-14, tablo-32'de Polonyalı Julia Walczyk-Klimaszyk'ı 15-11 mağlup ederek tablo-16'ya çıkan milli sporcu, bu turda Alman Anne Sauer'e 15-10 yenildi ve organizasyonu 15. sırada tamamladı.
Öte yandan, Belçika'da yapılan Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil 31'inci, Iryna Shchukla 50. sırada yarışmayı bitirdi. Takım müsabakalarında ise tablo-32 turunda Ukrayna'ya 45-38 yenilen Kadınlar Kılıç Milli Takımı, 18. sırada yer aldı.
Etiketler: Eskrim
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