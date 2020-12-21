Cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, şampiyonada hem bireysel hem de takım halinde tarihi başarılara imza attıklarını belirterek, genç sporcuların gelecek vadettiğini söyledi.

Gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşadığını anlatan milli sporcu Şanlı, "Şampiyona benim için çok güzel sonuçlandı, çok mutluyum. Bu bir ekip işi. Bu madalyanın arkasında çok fazla insan var. Madalyayı Türk kadınları ve annelere armağan ediyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"25 senedir bu anı bekledim"

Kariyeri boyunca heyecanla beklediği hayalini gerçekleştiğini dile getiren Şanlı, şöyle konuştu:

"25 senedir bu anı bekledim. Çok mutluyum. Antrenmanlara ve çalışmalara devam edeceğim. 2 yıllık bir hedefim daha var. Bu 2 yıl için daha nice başarılara imza atacağıma inanıyorum. Genç sporculara örnek olabildiğim için çok sevinçliyim. Onların vizyonlarını genişletmek için hep mücadele ettik. Onlarla birlikte olimpiyat kapısını aralamış olduk. Olimpiyatlarda madalya alabileceklerine inanıyorum. O kapı hiçbir zaman kapanmayacak."