Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayarak Cezayir'e giden milli takımda Türkiye'yi kadınlarda Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli; erkeklerde ise Samet Gümüş, Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Kerem Özmen, Necat Ekinci, Serhat Güler, Kaan Aykutsun ve Burak Aksın temsil edecek.

[Fotoğraf: AA]

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiklerini hatırlattı.

Yiğit, Dünya Şampiyonası'na giderken altın madalya hedefi koyduklarını hatırlattı.

"Dünya Şampiyonası'na öncesinde 'Altın madalya alacağız' demiştik. Çok şükür şampiyon olduk. Burada da hedefimiz belli. İyi çalışıyoruz. Çok iyi uyumumuz var. Orada yine elimizden gelenin en iyisini yapıp geleceğiz. Bizim hedefimiz hiç şaşmaz. Dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterip geleceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Yiğit, Dünya Şampiyonası'na giderken altın madalya hedefi koyduklarını belirtti. Yiğit, takım olarak çok iyi uyumları bulunduğunu vurguladı.

"Dünya Şampiyonası öncesinde, 'Altın madalya alacağız' demiştik. Çok şükür, şampiyon olduk. En iyi şekilde ülkemizi temsil edip dönmeyi düşünüyoruz. Bizim hedefimiz takım olarak hedefimiz her zaman, gittiğimiz her yerde şampiyon olmak. En iyisini yapıp geleceğiz inşallah."

[Fotoğraf: AA]

Levent Yaman: Akdeniz Oyunları'nda elimizden gelen çabayı göstereceğiz

Erkek Boks Milli Takım Antrenörü Levent Yaman da kampın verimli geçtiğini dile getirdi.

"Akdeniz Oyunları'nda da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sporcularımızın performanslarına güveniyoruz. Güzel bir antrenman devresi geçirdik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Fas ile yaptığımız ikili kamp çok verimli oldu. İnşallah meyvesini Akdeniz Oyunları'nda alacağız."

[Fotoğraf: AA]

Milli boksör Ayşe Çağırır ise Dünya Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz alarak takım halinde şampiyon olduklarını anımsattı.

"Dünyada kadın boks takımı olarak rol model olduk. Hedefimiz Akdeniz Oyunları. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah altın madalyalar alıp evimize döneceğiz. Uyumlu şekilde çalışıyoruz. Bir dünya şampiyonu olarak Akdeniz Oyunları'nda da tekrar şampiyon olacağım."