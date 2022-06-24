Akdeniz Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Busenaz Sürmeneli ile Ferhat Arıcan taşıyacak
Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'ndaki açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak.
Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihinde düzenlenecek organizasyon 25 Haziran Cumartesi günü başlıyor.
Toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak.
Türkiye'yi, oyunlara 321 sporcu temsil edecek. İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alan ülkeler oldu.
25 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.00'de açılışı yapılacak organizasyonda Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak.
Bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Ferhat Arıcan Taşıyacak— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) June 24, 2022
Yarın başlayacak 19. Akdeniz Oyunları'nın Açılış Töreninde Türk Bayrağımızı Olimpiyat Şampiyonu Boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve Olimpiyat Üçüncüsü Cimnastikçimiz Ferhat Arıcan taşıyacak.
Haydi Team Türkiye! pic.twitter.com/i0hE8IeESV
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