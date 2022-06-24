Konyaspor: Biz anlaştık, Fenerbahçe kararını Abdülkerim verecek
Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktı. Konyaspor Kulübü yetkilileri, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Kararı Abdülkerim verecek." dedi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede pürüz çıkmıştı.
"Kararı Abdülkerim verecek"
Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor." diye konuştu.
İlhan Palut: Gitmezse; gidemedim, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili konuştu.
Palut, kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade etti.
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