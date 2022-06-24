Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de de farklı kulüplerde forma giyen Ndiaye, son olarak Yunanistan Süper Lig takımı Aris'te oynamıştı.