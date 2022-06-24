Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye'de de farklı kulüplerde forma giyen Ndiaye, son olarak Yunanistan Süper Lig takımı Aris'te oynamıştı.
Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/brJPOVqorP— Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 24, 2022
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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