Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda ter döken Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la karşılaştı.
Büşra Işıldar ise 81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle mücadeleye çıktı.
Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Sırbistan
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