Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la karşılaştı.

Büşra Işıldar ise 81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle mücadeleye çıktı.

Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.