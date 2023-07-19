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Spor
AA 19.07.2023 11:41

Milli boksör Hüseyin Babat kaçırdığı altın madalyaya bu kez ulaşmak istiyor

Üst miniklerde 2021'de gümüş madalya kazanan milli boksör Hüseyin Babat, Avrupa Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Milli boksör Hüseyin Babat kaçırdığı altın madalyaya bu kez ulaşmak istiyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetiminde kamp gerçekleştiren Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nda sporcular, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonası'nda üst miniklerde 2021'de gümüş madalya elde eden Hüseyin Babat, bu kez birincilik kürsüsüne çıkmak için hazırlanıyor.

"Başarı elde etmek için elimden geleni yapıyorum"

Milli boksör Hüseyin Babat, boksa babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Babat, boksu çok sevdiğini dile getirdi.

"8 yaşından beri boks yapıyorum. 5 Türkiye şampiyonluğum var. Başarı elde etmek için elimden geleni yapıyorum."

"İstiklal Marşı'mızı söyleteceğime inanıyorum"

Hüseyin, yeni başarılar elde etmek istediğini vurguladı.

"2021'de üst miniklerde Avrupa ikincisi oldum. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdım. Bu sene yarım kalan işimi tamamlayıp, Avrupa şampiyonu olup, İstiklal Marşı'mızı söyleteceğime inanıyorum."

Ay-yıldızlı sporcu, ablası Esmaül Hüsna Babat'ın da milli boksör olduğunu anlattı.

"Ailece boksörüz. Ablam geçen yıl Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu. Bir üst sıklete, yani gençlere çıktı."

"Çok hazırız, çok formdayız"

Milli takım antrenörü Naci Oral ise aynı zamanda Hüseyin Babat'ın antrenörü olduğunu vurguladı.

"13 sıklette Avrupa'da mücadele edeceğiz. Mersin'den Hüseyin Babat ile geldik. Hüseyin üst miniklerde Avrupa ikincisi oldu. Başarımızı katlayarak devam edeceğimize inanıyorum. Başarımızı bir üst kademeye taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu sene şampiyonluk. Çok hazırız, çok formdayız. Allah kısmet ederse şampiyonluğu alacağız."

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